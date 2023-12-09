Yağışa rağmen 19. Ankara Kitap Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na gelen vatandaşlar, yağışa rağmen uzun süre kapı önünde bekledi.

Yağışa rağmen 19. Ankara Kitap Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

ATO Congresium'da gerçekleştirilen ve 1 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda, 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşuyor. Yazar ve eleştirmen Gülseren Budayıcıoğlu'nun onur konuğu olduğu, konuk ülkenin Güney Kore olarak belirlendiği fuarda, hafta sonunda da yoğunluk oluştu.

Yağışa rağmen 19. Ankara Kitap Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - 1

Başkentte etkili olan yağışa aldırmayarak fuar kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, içeri girebilmek için bir süre bekledi. Gencinden yaşlısına her kuşaktan ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, kitabevlerinin stantlarının önünde de kalabalıklar oluştu.

Fuar, yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek.

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