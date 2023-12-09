Yağışa rağmen 19. Ankara Kitap Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Başkentte etkili olan yağışa aldırmayarak fuar kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, içeri girebilmek için bir süre bekledi. Gencinden yaşlısına her kuşaktan ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, kitabevlerinin stantlarının önünde de kalabalıklar oluştu.



Fuar, yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek.