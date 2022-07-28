Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiiri daha gün yüzüne çıktı

Yahya Kemal Beyatlı'nın 18 yaşında Üsküp’te yazdığı, bir şiiri 120 yıl sonra gün yüzüne çıktı.



Şairin ilk şiiri ‘Hatıra’dan sonra Musavver Terakki dergisinde yayımlanan ikinci şiiri olan ‘Hüsn-Gönül’ adlı eser, daha önce de Ömer Seyfettin’in kayıp ‘Cambazın Aşkı’ hikayesini keşfeden Serkan Tuna tarafından bulundu.



Musavver Terakki dergisinin 1902 tarihli sayısında bulunan bir kıtalık ‘Hüsn-Gönül’ adlı şiirde şairin ‘Agah Kemal’ imzası ve Üsküp’ten notu bulunuyor.



Şiiri keşfeden Tuna, eseri Türk Kültürü Dergisi’nin 60’ıncı yıl sayısında yayımlanan ‘Yahya Kemal’in Gözden Kaçmış Bir Şiiri Üzerine’ adlı makalesiyle okuyucuya sundu.

