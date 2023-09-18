Yalan Rüzgarı'nın Emmy ödüllü oyuncusu Billy Miller hayatını kaybetti

"All My Children" ve "General Hospital" gibi dizilerde rol alan, Türkiye'de bir dönem "Yalan Rüzgarı" adıyla yayınlanan "Young and the Restless" dizisindeki performansıyla üç kez gündüz kuşağı Emmy ödülü kazanan Billy Miller hayatını kaybetti. Miller'ın manik depresyon hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilirken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Amerikalı aktör, ABC'nin "All My Children" dizisindeki Richie Novak rolüyle tanındı. Ardından CBS'in "The Young and the Restless" dizisinde Billy Abbott rolünü üstlendi. 700'den fazla bölüm boyunca canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı. Miller daha sonra, ABC'nin "General Hospital" dizisinde Jason Morgan/Drew Cain rolünü üstlendi.
Televizyondaki en büyük pembe dizilerin bazılarında arka arkaya çalıştıktan sonra Miller, "Suits" ve "Truth Be Told" gibi drama dizilerinde rol aldı. Ayrıca kariyeri boyunca "Ray Donovan", "Fatal Honeymoon", "American Sniper", "Ringer", "Castle" ve "Justified" filmlerinde rol aldı.
Tam adı William John Miller II olan oyuncu, 17 Eylül 1979'da Tulsa, Oklahoma'da doğdu. Austin'deki Teksas Üniversitesi'ne gitti ve prodüksiyon bölümünde okudu. Mezun olduktan sonra Los Angeles'a taşındı ve bir eğlence yönetimi/prodüksiyon şirketinin posta odasında çalışmaya başladı.
Bazı arkadaşları onu oyuncu olarak kariyer yapmaya cesaretlendirdikten sonra oyunculuğu denedi ve reklam filmlerinde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllar Los Angeles'ta birçok restoran ve barın da sahibi oldu.
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