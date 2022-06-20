'Yallah şoför' şarkısının sahibi sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi söz yazarı ve besteci Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında Erbil'de hayatını kaybetti.

'Yallah şoför' şarkısının sahibi sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli hayatını kaybetti

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 13:12

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Uzun süredir hasta olan Muhammed Ahmed Erbilli'nin tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. 

Besteleri ve sözleri Irak sınırlarını aşan Erbilli, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibiydi. 

Türkmen sanatçı, Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırmıştı.

Erbilli, 31 Ocak 2019'da yaptığı açıklamada, "Bütün şarkılarımın sözleri ve bestesi bana ait. Büyük sanatçılar bestelerimi seslendirdi. Onlarca şarkım İstanbul, Kerkük, İran ve Azerbaycan'ın ünlü sanatçıları tarafından okundu" demişti.

Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Yallah şoför', 'Almağa gelin', 'Kızlar el ele verin', 'Yandım televizyonun elinden' başta olmak üzere 12 eserin sahibi olduğunu ifade etmişti.

Şarkılarını Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak 3 dilde seslendiren Erbilli, Irak'ın Erbil kentinde 1933'te dünyaya gelmişti.

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