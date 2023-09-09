Yapay zeka Drake ve The Weeknd’in sesiyle şarkı yaptı: Grammy'ye aday gösterilebilir

Ünlü rapçi Drake ile son dönemin parlayan isimlerinden The Weeknd, yeni bir şarkıda bir araya geldi. Ancak, ikili bu şarkı için stüdyoya girmedi bile. Yapay zeka ikilinin seslerini klonlayarak bir şarkı hazırladı.

PLATFORMLARDAN KALDIRILDI

"Ghostwriter" adını kullanan bir sanatçı tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulan "Heart On My Sleeve" adlı şarkı dinlenme rekoru kırdı. Kısa zamanda binlerce dinlenmeye ulaşan yapay zekanın ürettiği şarkı, platformlardan kaldırılmıştı. Ancak şarkı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.