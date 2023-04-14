Yapay zeka edebiyat yapabilir mi?

Resim yapan, müzik besteleyen işlemciler, hikayeler, romanlar da yazmaya başladı. Peki bu durum yakın gelecekte neleri değiştirebilir? En önemli soru, yazarlık artık herkesin yapabildiği sıradan bir mesleğe dönüşebilir mi? NTV program bölümünden Sinan Kunter konuyu yazarlara ve yayıncılara sordu.

Son dönemde piyasaya çıkan yapay zeka uygulamaları düz metinler dışında roman, hikaye, şiir gibi edebi eserleri de başarıyla yazabiliyor... Peki bu yazılara ne kadar değer biçilebilir? Yapay zekanın yazdığı, şiire romana edebi eser diyebilir miyiz?



AHMET ÜMİT (Yazar)



"Şiir gibi, özellikle roman gibi edebi eserlerde bunun gerçekleşmesi son derece zor. Sanat eseri sadece mantıktan oluşan bir yapıt değildir. Sadece matematikteki mantıktan oluşan bir yapıt olsa bunu bir yapay zeka ile gerçekleştirmeniz mümkün. Daha çok bir duygu meselesidir. O duyguyu anlatma meselesidir."



SEVİN OKYAY (Yazar / Eleştirmen / Çevirmen)



"Edebiyata tutkun olan ve çok okuyan insanları tatmin edeceğine inanmıyorum. Yani insanların yaptığı bazı şeyler var ki, ne kadar başka kusuruları olsa da... Bu şeyleri şimdilik makineler yapamıyor. Ben şu anda daha bizden zeki olduğuna da inanmıyorum, açıkçası... Zekanın içindeki tüm unsurların onda olamayacağını düşünüyorum.



Peki, yapay zeka algoritmaları nasıl çalışıyor ve edebiyat alanına ne gibi yenilikler katabilir?