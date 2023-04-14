Yapay zeka edebiyat yapabilir mi?

Resim yapan, müzik besteleyen işlemciler, hikayeler, romanlar da yazmaya başladı. Peki bu durum yakın gelecekte neleri değiştirebilir? En önemli soru, yazarlık artık herkesin yapabildiği sıradan bir mesleğe dönüşebilir mi? NTV program bölümünden Sinan Kunter konuyu yazarlara ve yayıncılara sordu.
Son dönemde piyasaya çıkan yapay zeka uygulamaları düz metinler dışında roman, hikaye, şiir gibi edebi eserleri de başarıyla yazabiliyor... Peki bu yazılara ne kadar değer biçilebilir? Yapay zekanın yazdığı, şiire romana edebi eser diyebilir miyiz?
AHMET ÜMİT (Yazar)
"Şiir gibi, özellikle roman gibi edebi eserlerde bunun gerçekleşmesi son derece zor. Sanat eseri sadece mantıktan oluşan bir yapıt değildir. Sadece matematikteki mantıktan oluşan bir yapıt olsa bunu bir yapay zeka ile gerçekleştirmeniz mümkün. Daha çok bir duygu meselesidir. O duyguyu anlatma meselesidir."
SEVİN OKYAY (Yazar / Eleştirmen / Çevirmen)
"Edebiyata tutkun olan ve çok okuyan insanları tatmin edeceğine inanmıyorum. Yani insanların yaptığı bazı şeyler var ki, ne kadar başka kusuruları olsa da... Bu şeyleri şimdilik makineler yapamıyor. Ben şu anda daha bizden zeki olduğuna da inanmıyorum, açıkçası... Zekanın içindeki tüm unsurların onda olamayacağını düşünüyorum.
Peki, yapay zeka algoritmaları nasıl çalışıyor ve edebiyat alanına ne gibi yenilikler katabilir?
LEVENT ERDEN (Yazar / Akademisyen)
"Biz nasıl resim yapmayı, yazmayı çizmeyi konuşmayı öğreniyorsak makinanın da bunu tekrar tekrar aynı şeyler kendisine bildirildikçe her gördüğünde yenisini öğrenerek, onu bilgi dağarcığına katarak yeni hakkında reaksiyon vermesini sağlıyor. Yeni bir şey her zaman türetilir. Yenin tanımına bağlı duyulmamış görülmemiş bir şey çıkartabilirsiniz. Hep edebiyat metinden bahsediyoruz hadi müzik konuşalım. Sezen Aksu türü sözlerle Tarkan müziği üstünden ama biraz da Pink Floyd tadında dediğinizde adam sık müzik çıkartıyor."
"Bir edebi metin çok daha ötesinde yapılmazlara doğru gidiyor çünkü hiçbir zaman Sezen Aksu’yla Pink Floyd yan yana bir müzik yapmayı belki de düşünmeyecekti ama siz bunu yapabilecek hale geliyorsunuz. Bu yeni midir değil midir, eskileri bir araya getirdiğinizde bu yepyeni bir yorum mudur, bu tartışma konusu tabii ki…"
Yazarlar ve yayıncılar yapay zekadan en çok kitap kapağı tasarımında yararlanıyor. Yazar Murat Gülsoy, Ressam Vasıf’ın Gizli Aşklar Tarihi adlı kitabının kapağını bir yapay zeka uygulamasıyla hazırlamıştı... Ancak yazar Ahmet Ümit’in buna da itirazı var.
AHMET ÜMİT (Yazar)
"Kapak çizimini yaptırmayı çok istemem, düşünmem. Benim anlatacağım şeyler var. Kapakları çizen arkadaşlarla biz oturup günlerce konuşuyoruz. Yüzlerce eskizler çıkıyor. Ben onlara romanın ruhunu anlatıyorum, onun sonucunda bir kapak çıkıyor. Resimlerin büyük önem taşıdığı çizgi roman ve çocuk kitapları da yayın dünyasında yapay zekanın kullanıldığı alanlardan biri."
Yazar ve yayıncı Melike Günyüz de hazırladığı çocuk kitaplarında bu teknolojiden yararlanmak istemiş.
MELİKE GÜNYÜZ (Yazar / Yayıncı)
"Biz de bir gençlik romanımızın kapak çalışmasını yapay zeka ile yapmaya çalıştık. Öncelikle bu işin telef meselesi gündemimiz işgal etti.
Evet bir kapak çalışmasını bir deseni yapay zeka ile yapabiliriz ama bir romanın tamamını, bir karakterin farklı durumlarını bu şekilde resmetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu şekilde yayınlamaktan vazgeçtik."