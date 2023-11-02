"Yapay zeka" yılın kelimesi seçildi

İngiliz merkezeli Collins Sözlüğü, "yapay zekanın" (AI) yılın kelimesi olduğunu duyurdu. The Guardian’ın haberine göre, Collins Sözlüğü'nden Alex Beecroft, yapay zekanın bu yılın öne çıkan konularından biri olduğunu ve kısa sürede hayatımıza dahil olduğunu söyledi.
Yayıncı ayrıca “AI” (Artificial Intelligence) teriminin kullanımının bu yıl dört kat arttığını belirtti.
Sözlükte yapay zekanın tanımı olarak "insanın zihinsel işlevlerinin bilgiyasar programları tarafından modellenmesi" ifadeleri yer alıyor. Sözlüğün bu yıl en çok kullanılan kelimeler listesinde yer alan bir diğer kelime ise "nepo baby" oldu.
2022 yılının kasım ayında piyasaya sürülen ChatGPT, geçtiğimiz yıl teknolojinin kullanımıyla ilgili tartışmalara yol açmıştı.
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