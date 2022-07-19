Yapı Kredi bomontiada 'World Akustik' konserleri KÖFN ile başlıyor

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 29 Temmuz Cuma günü Avlu’da yeniden başlıyor. Elektronik dans türünde yıldızı parlayan KÖFN ile başlayacak olan konser serisi ücretsiz olacak.

Yapı Kredi bomontiada 'World Akustik' konserleri KÖFN ile başlıyor

Haberler 19.07.2022 - 12:26

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Yapı Kredi bomontiada’nın her yaz Avlu’da düzenlediği ücretsiz konser serisi 'World Akustik' 29 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de, elektro-pop ve dünya müziğinden beslenerek zamana uygun Türk pop müziği üretmek için çalıştıklarını söyleyen KÖFN ile başlıyor.

Vokalist, şarkı yazarı Salman Tin ile prodüktör ve aranjör Bilge Kağan’dan oluşan ve sahnede dikkat çeken işlere imza atan KÖFN, 'Dans' ve 'Rockstar' adlı iki albümün yanı sıra, çok sayıda başarılı single yayınladı. KÖFN’ün en çok dinlenen şarkıları arasında Güneşe Dokundum, EL, Olan Olmuş, Soygun, Taş Kalbinin Çöllerinde, Ben Seni Arayamam ve Bi’ Tek Ben Anlarım gibi besteleri yer alıyor.

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