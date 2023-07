Yapı Kredi bomontiada World Akustik sahnesi Can Koç’u ağırlıyor

Geniş kitleler tarafından beğeniyle takip edilen Can Koç, sevilen şarkıları ile 28 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde olacak.



2021 yılında yayınlanan “Gökyüzünü Tutamam” isimli alternatif rock türündeki teklisiyle geniş kitlelere ulaşan Can Koç, rock müzik ve alt türlerinde gezinen "Nefesin Yetebildiği Kadar" isimli 5 şarkıdan oluşan EP'sini, 2022 yılının ilk yarısında dinleyicileriyle buluşturdu.



World Akustik konser serisi, 25 Ağustos tarihine kadar her cuma rap, hip-hop, rock ve alternatif müziğin sevilen isimlerini ağırlamaya devam edecek.



Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

