Yapı Kredi bomontiada World Akustik sahnesi Can Koç’u ağırlıyor

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde, 28 Temmuz Cuma akşamı, söz yazarı ve besteci kimliği ile Türk rock müziğine yeni bir renk getiren Can Koç sahne alıyor.

Yapı Kredi bomontiada World Akustik sahnesi Can Koç’u ağırlıyor

Geniş kitleler tarafından beğeniyle takip edilen Can Koç, sevilen şarkıları ile 28 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi Avlu sahnesinde olacak.

2021 yılında yayınlanan “Gökyüzünü Tutamam” isimli alternatif rock türündeki teklisiyle geniş kitlelere ulaşan Can Koç, rock müzik ve alt türlerinde gezinen "Nefesin Yetebildiği Kadar" isimli 5 şarkıdan oluşan EP'sini, 2022 yılının ilk yarısında dinleyicileriyle buluşturdu. 

World Akustik serisi, 25 Ağustos tarihine kadar her cuma rap, hip-hop, rock ve alternatif müziğin sevilen isimlerini ağırlamaya devam edecek. 

Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsiz olarak gerçekleşiyor. 

Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması

Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması

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