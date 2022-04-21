Yapı Kredi bomontiada'da 23 Nisan şenliği

Yapı Kredi bomontiada'da 23 Nisan coşkusu iki güne yayılıyor. 23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günü, bando gösterisinden boyama ve uçurtma atölyelerine birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor.

Yapı Kredi bomontiada'da 23 Nisan şenliği

Haberler 21.04.2022 - 16:34

Yapı Kredi bomontiada'da 23 ve 24 Nisan tarihlerinde çocuklar için  birbirinden renkli etkinlikler yapılacak. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlikl ve Çocuk Bayramı kapsamında Yapı Kredi bomontiada'nın etkinlik programı:

23 NİSAN CUMARTESİ 

12.45 - 13.00       Bando Show

13:00 - 14:00       Çanta boyama aktivitesi

13.00 - 14.00       Fun for Jazz (konser) / Uçurtma Atölye / T-shirt Boyama Atölyesi

14.00 - 14.15       Bando Show

14:00 - 15:00       Origami Aktivitesi (Benetton)

14.15 - 14.45        Vücut Perküsyon Atölyesi

14.45 - 15.45        Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (Benetton)

15.00 - 15.45        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

15.45 - 16.30        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

16.30 - 17.15        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

16.00 - 16.15        Bando Show

16.00 - 17.00        Uçurtma Atölyesi  /  T-shirt Boyama Atölyesi

16:00 - 17:00        Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)

18.00 - 19.00         Flapper Swing (konser)

 

24 NİSAN PAZAR

 
12.45 - 13.00       Bando Show

13.00 - 14.00       Upcycling Müzik Atölyesi /  DIY Atölyesi

13:00 - 14:00       Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)

14.00 - 14.15       Bando Show

14.00 - 14.45        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

14.45 - 15.30.       Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

15.30 - 16.15        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

14.15 - 14.45        Vücut Perküsyon Atölyesi

14.45 - 15.15        Conduct Us

14.45 - 15.45        Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (benetton logosu)

14:00 - 15:00        Origami aktivitesi (Benetton)

15.30 - 16.00        Conduct Us

16.00 - 16.15        Bando Show

16.00 - 17.00        Upcycling Müzik Atölyesi / DIY Atölyesi

16.15 - 16.45        Conduct Us

16:00 - 17:00        Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...