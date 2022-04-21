Yapı Kredi bomontiada'da 23 Nisan şenliği

Haberler 21.04.2022 - 16:34
Yapı Kredi bomontiada'da 23 ve 24 Nisan tarihlerinde çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler yapılacak. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlikl ve Çocuk Bayramı kapsamında Yapı Kredi bomontiada'nın etkinlik programı:
23 NİSAN CUMARTESİ
12.45 - 13.00 Bando Show
13:00 - 14:00 Çanta boyama aktivitesi
13.00 - 14.00 Fun for Jazz (konser) / Uçurtma Atölye / T-shirt Boyama Atölyesi
14.00 - 14.15 Bando Show
14:00 - 15:00 Origami Aktivitesi (Benetton)
14.15 - 14.45 Vücut Perküsyon Atölyesi
14.45 - 15.45 Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (Benetton)
15.00 - 15.45 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)
15.45 - 16.30 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)
16.30 - 17.15 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)
16.00 - 16.15 Bando Show
16.00 - 17.00 Uçurtma Atölyesi / T-shirt Boyama Atölyesi
16:00 - 17:00 Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)
18.00 - 19.00 Flapper Swing (konser)
24 NİSAN PAZAR
12.45 - 13.00 Bando Show
13.00 - 14.00 Upcycling Müzik Atölyesi / DIY Atölyesi
13:00 - 14:00 Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)
14.00 - 14.15 Bando Show
14.00 - 14.45 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)
14.45 - 15.30. Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)
15.30 - 16.15 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)
14.15 - 14.45 Vücut Perküsyon Atölyesi
14.45 - 15.15 Conduct Us
14.45 - 15.45 Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (benetton logosu)
14:00 - 15:00 Origami aktivitesi (Benetton)
15.30 - 16.00 Conduct Us
16.00 - 16.15 Bando Show
16.00 - 17.00 Upcycling Müzik Atölyesi / DIY Atölyesi
16.15 - 16.45 Conduct Us
16:00 - 17:00 Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)