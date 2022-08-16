Yapı Kredi bomontiada'da Can Bonomo konseri

Yapı Kredi bomontiada World Akustik serisinde bu hafta Can Bonomo sahnede. 26 Ağustos Cuma günkü konsere katılım ücretsiz.

Yapı Kredi bomontiada'da Can Bonomo konseri

Haberler 16.08.2022 - 15:28

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Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 26 Ağustos Cuma akşamı alternatif müziğin sevilen ismi Can Bonomo ile devam ediyor. 

Alaturka nağmelerden rock melodilere uzanan özgün şarkıları, enerjisi ve renkli sahne performansı ile hayranlarına Yapı Kredi bomontiada World Akustik sahnesinde unutulmaz bir gece yaşatacak olan Can Bonomo, beşinci albümünü Nisan 2019’da yayınladıktan sonra, müzikal üretimine pandemi sürecinde teklilerle devam etti.  

Nazım Hikmet’ten Atilla İlhan’a, Ulvi Cemal Erkin’den Peter Doherty’ye sayısız kaynaktan beslenerek yaptığı çok kültürlü Yakındoğu müziğini “İstanbul müziği” olarak tanımlayan Can Bonomo, Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisinde 26 Ağustos Cuma saat 21.00’de Avlu’da müzikseverlerle buluşacak. 

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsiz olacak.

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