Yapı Kredi bomontiada'nın Avluda Caz etkinliğinde gypsy caz grubu Manuş-u Âlâ sahne alacak

Yapı Kredi bomontiada “Avluda Caz” konser serisi 15 Haziran Perşembe akşamı saat 21.00’de Manuş-u Âlâ konserine ev sahipliği yapacak.

Yapı Kredi bomontiada'nın Avluda Caz etkinliğinde gypsy caz grubu Manuş-u Âlâ sahne alacak

Yapı Kredi  "Avluda Caz" serisi bu hafta gypsy caz grubu Manuş-u Âlâ'yı ağırlıyor. 15 Haziran Perşembe akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz olacak.

2015 yılında Django Reinhardt'ın yarattığı tarzından esinlenilerek kurulan Manuş-u Âlâ, zaman içinde swing döneminin diğer sanatçılarının da etkisinde kalarak müziğini bugünkü haline getirdi. 

Manuş-u Âlâ grubu; repertuarlarında "Fly Me To The Moon", "L-O-V-E" gibi popüler caz eserlerine, "Padam Padam", "La Vie En Rose" gibi Fransız chansonlarına, kendi tarzlarında yorumladıkları "Bir Günah Gibi", "Med Cezir", "Careless Whisper", "Nah Neh Nah" gibi 80'ler ve 90'ların yerli ve yabancı hit parçalarına, ilk single'ları "Bazı Günler" ve "Yola Devam Et" albümündeki özgün bestelerine yer veriyor. 

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