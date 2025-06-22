Yapımcı Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti
Sanatçı, bürokrat ve siyasetçiler, sanat, medya ve reklamcılık alanlarında başarılı projelere imza atan yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti.
"Aşkın Dünkü Çocukları" ve "Son Akşam Yemeği" sinema filmlerinin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer, hayatını kaybetti. Ahmet Selim Tuncer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında "Ülkemizin yetiştirdiği değerli reklamcılardan Ahmet Selim Tuncer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Reklamcılık, yayıncılık, kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sunmuş; düşünceleri, çalışmaları ve yazdıklarıyla hem meslek hayatında hem de fikir dünyasında saygın bir yer edinmişti. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Senarist İsmail Canbulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Reklam, marka ve sinemanın müstesna ismi, dostum, vefalı, naif, zarif güzel insan, Ünye sevdalısı, 'Ünye'nin dünkü çocuğu' A. Selim Tuncer abücümü kaybettik. Çok, çok, çok çok üzgünüz" ifadesini kullandı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Şair ve sunucu İbrahim Sadri, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafa yer vererek, "Kırk yıllık dostum, değerli ağabeyim, daraldığım zaman akıl hocam Selim Tuncer ustanın vefat haberi geldi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok özleyeceğim" dedi.
Tuncer'in son dönemde önemli birkaç ameliyat geçirdiğini belirten Canbulat, şunları kaydetti:
"Türkiye çok önemli bir değerini, düşünürünü, değerli bir fikir adamını, Ünye'miz de has evladını kaybetti. Ünye'ye çok büyük katkıları oldu, yaptığı sinema filmi ve reklam filmleri ile basında yıllar boyunca yaptırdığı haberleri ile çok sevdiği Ünye'sini hiç bırakmadı. En son büyük fedakarlıklarla ve büyük zorluklarla yaptığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filmiyle 'Ünye'ye karşı vazifemi tam olarak yerine getirdim artık İsmail' demişti bana."
Ahmet Selim Tuncer, yarın öğlen namazına müteakip Ünye Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
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