Yapımcı Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti

"Aşkın Dünkü Çocukları" ve "Son Akşam Yemeği" sinema filmlerinin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer, hayatını kaybetti. Ahmet Selim Tuncer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında "Ülkemizin yetiştirdiği değerli reklamcılardan Ahmet Selim Tuncer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Reklamcılık, yayıncılık, kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sunmuş; düşünceleri, çalışmaları ve yazdıklarıyla hem meslek hayatında hem de fikir dünyasında saygın bir yer edinmişti. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Senarist İsmail Canbulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Reklam, marka ve sinemanın müstesna ismi, dostum, vefalı, naif, zarif güzel insan, Ünye sevdalısı, 'Ünye'nin dünkü çocuğu' A. Selim Tuncer abücümü kaybettik. Çok, çok, çok çok üzgünüz" ifadesini kullandı.

