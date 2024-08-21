Yapımcı ve yazar Canol Balkaya vefat etti (Canol Balkaya kimdir?)

Yapımcı ve yazar Canol Balkaya hayatını kaybetti. Balkaya'nın ölümünü İletişim Yayınları "Yazarımız Canol Balkaya hayatını kaybetti, çok üzgünüz. Ailesine, okurlarına ve tüm sevenlerine sabır dileriz" ifadeleri ile duyurdu.

CANOL BALKAYA KİMDİR?

Canol Balkaya Muş’ta doğdu, Ankara’da büyüdü. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun olduktan sonra eğitimine Hollanda Kraliyet Akademisi’nde devam etti. Ardından New York Institute of Technology’de sinema yüksek lisansı yaptı. Amerika’da özel ve yerel kanallarda çalıştı. Yurtiçinde ve dışında altmışa yakın festival ve karma sergilere konuk sanatçı olarak davet edildi. Ulusal ve uluslararası pek çok sergi yönetti. Birçok yerli ve yabancı uzun metraj film projesinin yapımcı ve koordinatörlüğünü üstlendi. Kompartıman yazarın ikinci kitabı.