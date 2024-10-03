Yapımcıdan müjde: Sherlock geri dönebilir
Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın başrollerini paylaştığı ve 2017'de sona eren fenomen dizi Sherlock'tan haber var. Yapımcı Sue Vertue, dizinin bir gün geri dönebileceğini söyledi.
BBC'nin tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi Sherlock, 2010'da başlamış ve 2017 yılında sona ermişti. Resmen iptal olmayan dizi, oyuncular yeni sezon için ikna edilemeyince sona ermişti.
Mark Gatiss tarafından televizyon için geliştirilen Sir Arthur Conan Doyle'ın aynı adı taşıyan romanlarına dayalı dizi ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın paylaştığı Sherlock dizisinin yapımcısı Sue Vertue, Deadline'a konuştu.
"MESELE HERKESİ AYNI FİKİRDE BULUŞTURMAK"
Yapımcı Sue Vertue, "Biz her zaman, 'Asla, asla deme' deriz" dedi ve ekledi:
"Dürüst olmak gerekirse set halen depoda bir yerde duruyor ve muhtemelen çürümüş durumda. Mesele sadece herkesi aynı fikirde buluşturmak, oyuncuların bunu yapmak istemesini sağlamak."
Sue Vertue, sözlerini "Bu diziyi seviyoruz ve geleceği var. Bir gün. Belki bir gün. Eğer herkes yapmak isterse" diye noktaladı.
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