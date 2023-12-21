Yapımcı Onur Güvenatam Variety 500 listesine seçildi

Küresel medya endüstrisini şekillendiren en etkili 500 iş liderinin yer aldığı Variety500 endeksi, bu yıl yedinci kez açıklandı.

Dünya medya endüstrisinin en önemli yayınlarından olan Variety dergisi, yapımcı Onur Güvenatam’ı, dünya eğlence endüstrisini etkileyen isimlerden oluşan Variety 500 listesine seçti.

Güvenatam 2023 yılında listeye giren tek Türk oldu. Geçmiş yıllarda Aydın Doğan ve Acun Ilıcalı da Variety 500 listesinde yer almışlardı.

Variety 500 endeksi her sene aralık ayında açıklanıyor ve dünya çapında film, televizyon ve eğlence dünyasında etki yaratan isimlerden oluşuyor.

2023 listesinde Güvenatam dışında Taylor Swift, Venedik Film Festivali Başkanı Alberto Barbera, Paramount Başkanı Bob Bakish, Beyonce, Apple CEO'su Tim Cook gibi isimler de var.

