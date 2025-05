Yaratıcı Çocuk Festivali için geri sayım başladı

Ülkemizin yaratıcılık odaklı en kapsamlı çocuk kültür ve sanat organizasyonu olan “Yaratıcı Çocuk Festivali”, 31 Mayıs- 1 Haziran tarihlerinde Kadıköy Festival Park’ta düzenlenecek. Bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirilecek olan festivalde birbirinden eğlenceli ve öğretici 100’den fazla kaliteli etkinlik yer alacak. Bu etkinliklerde çocuklar beceri ve yaratıcılıklarını keşfederken, ebeveynler de eğlence dolu sahnedeki gösteri ve konserlerle çocuklarıyla göz göze, diz dize eğlenmenin tadına varacaklar.



İKRAM VE ETKİNLİKLERLE DOLU İKİ GÜN



Yaratıcı Çocuk Festivali binlerce çocuğu; yaratıcı sanat atölyeleri, ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm alanlarında yapılacak nitelikli atölyeler, yaratıcı oyun ve oyuncak alanlarıyla buluşturarak farkını ortaya koyacak. Aileler konserler, eğlenceli şovlar ve seçkin markaların onlar için hazırladığı ikram ve etkinliklerle dolu iki günün tadını çıkaracaklar.



Yaratıcı Çocuk Festivali; kabare korteji , büyüleyici cycling, fantastik bubble şov, sosis balon katlama şovları, Evrencan Gündüz Konseri , Ezo Sunal ile Lalala Çocuk Şarkıları Konseri , jonglörler, sihirbazlar, hediyeler, yarışmalar ve sürprizlerle dolu, eğlenceli bir hafta sonunu 6'ncı yılında Kadıköy Festival Park’a taşıyacak.



EĞLENCENİN SPONSORLARI TÜRKİYE'NİN DEV MARKALARI



Enterogermina, Carrefoursa, Mattel, Ülker, Pegasus, Arçelik, Orkid, Enerjisa, Lego, Eti, Pritt, Banat, Dalin, Humm Organic, Sensodyne, Toysall, Acıbadem Mobil, Amasya Et, Adore Oyuncak, Toyzzshop, Sunman Oyuncak, Stanley, Akademi Çocuk, Life By Fakir, Toyota, The Purest Solutions, Mia Mesa, Armağan Oyuncak, Lezita, Mustela, Çilek Mobilya, Bebelux , Roborock, Toyota, Vialand gibi prestijli markalar sponsor olarak yer alıyor.

Her anı çocukların ve ailelerin mutluluğu için titizlikle planlanan Yaratıcı Çocuk Festivali’nin, İstanbul’un etkinlik gündeminin ilk sırasında yer alması ve festivale 20 binin üzerinde katılım olması bekleniyor.