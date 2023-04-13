Yargıtay kararını verdi: Atlı Köşk müze olarak kalacak

Atlı Köşk ve mülkiyet durumuna ilişkin açılan davada, Yargıtay kararı düzelterek onadı. Buna göre Atlı Köşk, Sabancı Holding'e ait müze olarak hizmet vermeye devam edecek.

Yargıtay kararını verdi: Atlı Köşk müze olarak kalacak

Atlı Köşk, vasfı ile faaliyetlerine devam edecek. Atlı Köşk ve mülkiyet durumuna ilişkin açılan davada, Yargıtay, kararı düzelterek onadı. Yargıtay tarafından onanan karar çerçevesinde köşkün sahipliği, 47/48 oranında Holding’de kaldı. Yargıtay kararı ile birlikte davacının, Atlı Köşk’ün müze olarak kullanılmasını engellemeye yönelik talepleri ise reddedilmiş oldu. 

Bir kısım davalıların vekili tarafından yapılan açıklamada, Atlı Köşk’ün gerek mülkiyet gerekse de müze vasfı ile bundan sonra da kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi. 

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