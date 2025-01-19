Yarıyıl tatilinde çocuklara özel ne tür etkinlikler var?

İstanbul Modern'de 7-10 yaşlarındaki çocuklar için müze eğitimcileriyle atölye çalışmaları yapılacak.



Yarıyıl Sanat Okulu'nda 20 ve 27 Ocak'ta "Mikro Formlarla Sanat", 21 ve 28 Ocak'ta "Duvarların Resmi", 22 ve 29 Ocak'ta "Kentin Kolajları", 23 ve 30 Ocak'ta "Lekeler ve Çizgiler", 24 ve 31 Ocak'ta "İmgelerle Otoportre", 20 ve 27 Ocak'ta "Kostümler ve Resimler", 21 ve 28 Ocak'ta "Hazır Nesne ile Heykel", 22 ve 29 Ocak'ta "Modern Figüratif Resimler", 24 ve 31 Ocak'ta "Lirik mi Geometrik mi?" ve 23 ve 30 Ocak'ta "Manzaranın Dönüşümü" adlı 10 farklı atölye yer alıyor.



Müzenin koleksiyon sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesiyle başlayan atölyelerde, sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlayacak.

Sakıp Sabancı Müzesi de 5-12 yaşlarındaki çocuklara, mimariden robotik kodlamaya, Alman sanatçı Georg Baselitz'in sergilenen sıra dışı eserlerinden Atlı Köşk'ün tarihi atmosferine ve müzenin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'na uzanan bir içerik sunuyor.



"Georg Baselitz: Tepetaklak Bir Dünya" ve "Kaligrafik Hareketler" atölyeleri 21 Ocak, "Arkki ile Keşif Gezili Atölyeler-Mobilya Tasarımı: Emirgan'ın Mobilyaları" 22 Ocak ,"Georg Baselitz'ten İlhamla Altüst Sanat" 23 Ocak, "Dünyaya Tersten Bakalım mı?" 24 Ocak, "Bir Portreden Fazlası" 25 Ocak, "Tuvaldeki Geyik" ve" Dansımın İzleri" atölyeleri 26 Ocak, "Ters Sanat: Müzede Küratör Olmak" 28 Ocak, "Arkki ile Keşif Gezili Atölyeler-Moda Tasarımı: Desenlerden Şapkaya" 29 Ocak ve "Hangi Yöne Baş Aşağı Seramik" 31 Ocak'ta düzenlenecek.

Borusan Hikaye Evi ve atölyepikolo tarafından, Doug Aitken'in "İçimdeki Şehir" sergisi ve Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi "Ebedi Prelüd"den ilhamla farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler hazırlandı.



Bu kapsamda "Şehri Hareketlendir" ve "Nefes Almayı Unutma" bugün, "Yolculuğun Penceresi" 25 Ocak, "Bal Peteği Evim Olsa" ve "Müze Albümü Yapıyorum" atölyeleri 26 Ocak'ta çocuklarla buluşacak.

Pera Müzesi'ndeki sergiler paralelinde düzenlenen, 4-6, 7-12, 9-12 ve 13-17 yaş grupları ile öğretmenlere özel toplam 21 farklı ve yaratıcı sanat atölyesinden oluşan program, 21 Ocak-1 Şubat'ta yapılacak.



"Ahşap Baskı: Kumaşta Doğal Motifler" 23-31 Ocak, "Şeffaf Tablomun Renkli Yansıması" 24-28 Ocak, "Işıldayan Renkler: Gece Lambası" 29 Ocak, "Tuval Yüzeyine Dokunan Desenler" 1 Şubat, "Ahşap Kalıplar ile Ritmik Desenler" 25 Ocak, "Bedensel Hareket ile Dijital Kompozisyonlar" 23 Ocak, "Işık Saçan Renkler: Silindir Lamba" 24 Ocak, "Uçuşan Renkler: Dekoratif Sarkıt" 28 Ocak, "Nakışla Oyun: Noktaları Birleştir" 30 Ocak, "Renklerin Ritmi: Çizim Robotları" 22 Ocak, "Sanal Gerçeklik Deneyimi: Dans Eden Gölge" 25 Ocak, "Fenakistiskop: Döndür Canlansın" 29 Ocak, "Flipbook Atölyesi: Hayal Et, Çiz, Oynat" 1 Şubat ve "Gençlere Özel Tasarım Atölyesi: Çoğaltma" 22 Ocak'ta düzenlenecek.



Öğretmenlere özel "Müzede Drama" 31 Ocak, "Bir Resmi Okumak" 21 Ocak, "Çocuklarla Bilinçli Farkındalık" 30 Ocak, "Düzen ve Kaos Arasında" ise 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



Rahmi M. Koç Müzesi'nde 22, 24, 29 ve 31 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerde de çocuklar, müzenin kuruluşunun 30. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan "Beygir Gücü Sergisi"nde keşifler yapabilecek.

Tatil dönemi boyunca sinemadan tiyatroya, baleden özel şovlara kadar birçok etkinlikle minik sanatseverleri ağırlayacak Atatürk Kültür Merkezi (AKM), aynı zamanda eğitici atölyeleriyle de çocukların gelişimine ve eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.



Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu edinen 4 filmlik serinin ilk yapımı "Mustafa", AKM'de seyirciyle buluşacak. AKM Yeşilçam Sineması'nda 23 Ocak'a kadar gösterimler devam edecek.



Hacivat ve Karagöz'ü ele alan çocuk tiyatrosu "Büyülü Ağaç", AKM Tiyatro Salonu'nda 20-22 Ocak'ta izlenebilecek.



"Gıtgıtgıdak Bir Kümes Müzikali" 20 Ocak, çocuk müzikali "Tutar mısın Elimi" 22 Ocak, "Ağustos Parkı" (Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi) 23-26 Ocak, "Lemi Abi ve Zuzi Show" 23 Ocak ve 2 Şubat, "Kıvılcım Dans Gösterisi" 25 Ocak, "Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu" 26 Ocak, "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" 27-30 Ocak, "Güldüy Güldüy Show" 30 Ocak, "KidConcerts" 2 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

"Çöp Canavarı" oyunu da 31 Ocak ve 2 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda minik sanatseverlerle buluşacak.

AKM atölyelerinde ise "Ritim Atölyesi" ile "Erken Müzik Eğitimi" 19-25 Ocak, "Resimle Tanışıyorum" ile "Çocuklar İçin Resim Atölyesi" 18-25 Ocak, "Çocuklar İçin Yaratıcı Drama" bugün, yarın ve 25 Ocak, "Çocuklar İçin Drama Atölyesi" bugün, yarın, 25 ve 26 Ocak, "Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında" 18-25 Ocak, "Piyano Kaşifleri" yarın, 25 ve 26 Ocak, "Masallarla Kukla Atölyesi" 18-25 Ocak, "A. Vivaldi ile Konçerto Yolculuğu" 25 Ocak ve "Çocuklar İçin Yaratıcı Dans" 19-26 Ocak'ta düzenlenecek.



"Çocuklar İçin Dans Atölyesi" ve "Mini Bale Atölyesi" 19 Ocak-26 Ocak, "Amadeo Modigliani Portreler" bugün, "Tekstil Tasarım Atölyesi Andy Warhol Pop Sanatı", "Tekstil Tasarım Atölyesi Frida Kahlo" ve "Seramik Portreler" 21 Ocak, "Picasso ve Boğa Resim Atölyesi" 22-29 Ocak, "Picasso Seramikleri Keçi" ve "Seramik Deniz Canlıları Atölyesi" 22 Ocak, "Frida Kahlo Resim Atölyesi" ve "Bulut Heykel Atölyesi" 23 Ocak, "Aliye Berger 'Güneşin Doğuşu' Resim Atölyesi", "Fahrelnisa Zeid Resimleri Atölyesi" ve "Kağıt Mozaik Atölyesi" 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



Ayrıca "Füreya Koral Seramikleri" ve "Feyhaman Duran Natürmort Resim Atölyesi" 28 Ocak, "Gece Lambası Yapımı" 29 Ocak, "Tekstil Tasarım Atölyesi Romero Britto" ve "Tekstil Tasarım Atölyesi Bitki İllustrasyonu" 30 Ocak, "Paul Cezanne 'Elmalar' Resim Atölyesi" ve "Sandro Botticelli Portre Resim Atölyesi" 31 Ocak, "Adım Adım Tiyatro" 23, 24 ve 30, 31 Ocak, "Masal Diyarında Bir At" 20-22 Ocak ve 27-29 Ocak'ta düzenlenecek.

Galataport İstanbul da çocuklar için sömestir dönemi boyunca hem eğlenceli hem öğretici etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Miniklerin ebeveynleriyle katılabileceği ücretsiz atölyelerin de yer aldığı seçki, 18 Ocak-2 Şubat'ta misafirlerini bekliyor.



Galataport'ta "Mezzaluna Pizza Yapım Atölyesi", "Kahve Dünyası Çikolata Atölyesi", "Fiolas Mum Atölyesi" düzenlenecek.



Ayrıca "Doğuş Otomotiv Atölyeleri" kapsamında, 25 Ocak'ta yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş önderliğinde "Kuş Sesleri", 26 Ocak'ta ise "Seramik" ve "Resim Boyama" atölyeleri gerçekleştirilecek.