Yaşasaydı 90 yaşında olacaktı: Elvis Presley hayranlarından doğum günü kutlaması

Elvis Presley’nin 90. doğum gününde hayranları Avustralya’da buluştu.



Sydney’deki tren istasyonunda toplanan hayranlar, Presley’e olan sevgilerini Elvis kostümleriyle ve onun unutulmaz şarkılarını söyleyerek gösterdi. Kutlamaların ana adresi ise Sydney’e 357 kilometre uzaklıktaki Parkes kasabasıydı.



Presley hayranları, festivale gitmek için özel olarak düzenlenen Elvis temalı trenle yola çıktı. Parkes tren istasyonundaki kutlamalar da renkli görüntülere sahne oldu.



Bir hayran, Presley’in müziğinin zamansız olduğunu "Tüm nesillere hitap eden bir müzik yapıyordu. Birçok stili vardı" sözleriyle ifade etti.



Bir başka katılımcı "Tüm dünya Parkes’te olmak istiyor. 8 Ocak Elvis’in doğum günüydü. Yaşasaydı 90 yaşında olacaktı ama ruhu ve mirası hala yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Renkli kutlamaların sürdüğü Elvis Presley Festivali, pazar günü sona erecek.



Cumartesi günü ise kasaba sokaklarında büyük bir geçit töreni düzenlenecek.