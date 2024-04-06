"Yaşayan miras ve kültürel etkinlikler" genel müdürlükçe yürütülecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırıldı.



Düzenlemenin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün adı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bu kapsamda yeniden yapılandırılan genel müdürlük için yeni görev ve yetkiler tanımlandı.



Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gelecek dönemde dünyada "yaşayan miras" olarak adlandırılan somut olmayan kültürel miras unsurlarını ve kadim halk kültürü değerlerini araştırmak, korumak ve geleneği geleceğe aktarmak üzere yapılan çalışmaların daha da yoğunlaşacağı belirtildi.

