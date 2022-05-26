Yasmin Levy yeniden Türkiye'de

Yasmin Levy, yıllara dayanan ustalığı ve farklı türleri harmanladığı etkileyici sesi ile Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanladığı şarkılarıyla 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.



Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri kendi özgün müzik yolculuğunda harmanlayan, Türk yaylı çalgılarının zengin tonları ile flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel, piyano gibi batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz tarzını oluşturuyor.