Yasmin Levy yeniden Türkiye'de

Haberler 26.05.2022 - 11:02
Yasmin Levy, yıllara dayanan ustalığı ve farklı türleri harmanladığı etkileyici sesi ile Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanladığı şarkılarıyla 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.
Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri kendi özgün müzik yolculuğunda harmanlayan, Türk yaylı çalgılarının zengin tonları ile flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel, piyano gibi batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz tarzını oluşturuyor.
Altı yaşındayken piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında ilk kez izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, WOMEX 2002'de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. İlk albümü Romance&Yasmin, Manisalı bir Sefarad olan ve hayatını Sefarad müziğini korumaya adayan babası Yitzhak Levy'e bir saygı duruşu niteliğindeydi.