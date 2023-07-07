Yaz Festivali'nin programı belli oldu

Festivalin klasik müzik ayağının açılışını ise Tutu Aydınoğlu & Heritage Ensemble yapacak. Festival süresince klasik müzik ayağında yer alacak diğer isimler arasında Trio Canola, İstanbul Flüt Ensemble, Trio La Nina, Elis Dubas & Ricardo Moyano ilk bakışta öne çıkanlar.

Yukarıdaki değerli isimlerle açılan festival boyunca sahne alacak müzisyenler arasında Lalalar, Ceza, Hedonutopia, Piatango feat. Selmin Artemiz, Selen Gülün, Nilüfer Verdi, Can Gox, Ari Barokas & Gülinler, Zuhal Olcay, Badem, Kalben, Janet & Jak Esim, Emin Fındıkoğlu +12 gibi her biri kendi alanında usta isimler yer alacak.



26 Temmuz akşamı sahne alacak Shantel’i, 7 Ağustos’ta Hollanda çıkışlı TootArd, 24 Ağustos’ta flamenkonun yaşayan efsanelerinden Capullo de Jerez, yine İspanya’nın yükselen isimlerinden Angeles Toledano, Uruguay’ın efsane tangocularından Nelson Pino da konser verecek.

17 FİLM GÖSTERİLECEK

Film gösterimleri kapsamında 17 film, Charlie Chaplin’in sessiz klasiklerinden 1925 yapımı Altına Hücum ile başlayacak. Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar, Kızıl Gökyüzü, Mad Max, Şahane Hayat, Ah Güzel İstanbul, Chico & Rita ise Çarşamba ve Pazar akşamları saat 21.00’da izlenecek başlıca filmler.



İki ay boyunca yaklaşık 60 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kalamış Yaz Festivali 10 Eylül akşamı düzenlenecek Münir Nurettin Selçuk gecesiyle son bulacak.