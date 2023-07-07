Yaz Festivali'nin programı belli oldu

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği +1 Sunar: Kalamış Yaz Festivali izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 7 Temmuz – 10 Eylül arasında gerçekleşecek festival kapsamında 43 konser, 17 film gösterimi olmak üzere toplam 60 etkinlik yer alıyor.
Festival, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bir Charlie Chaplin filmiyle açılacak. 7 Temmuz Cuma akşamı 22:00’da Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası, Charlie Chaplin’in 1925 yapımı Altına Hücum filmine eşlik edecek. Festivalin konser serisi, Kardeş Türküler’in 30. yıl konseriyle başlayacak. Konser 8 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00’da gerçekleşecek.
Festivalin caz müzik akşamları ise Kâmil Erdem’in 13 Temmuz akşamı vereceği konserle başlayacak. İlk haftanın diğer etkinlikleri 10 Temmuz Pazartesi günü A Hard Day’s Night albümü üzerinden kurgulanan Beatles gecesi, 14 Temmuz akşamı sahne alacak The Ringo Jets & Ülkü Aybala Sunat olacak.
Festivalin klasik müzik ayağının açılışını ise Tutu Aydınoğlu & Heritage Ensemble yapacak. Festival süresince klasik müzik ayağında yer alacak diğer isimler arasında Trio Canola, İstanbul Flüt Ensemble, Trio La Nina, Elis Dubas & Ricardo Moyano ilk bakışta öne çıkanlar.
Yukarıdaki değerli isimlerle açılan festival boyunca sahne alacak müzisyenler arasında Lalalar, Ceza, Hedonutopia, Piatango feat. Selmin Artemiz, Selen Gülün, Nilüfer Verdi, Can Gox, Ari Barokas & Gülinler, Zuhal Olcay, Badem, Kalben, Janet & Jak Esim, Emin Fındıkoğlu +12 gibi her biri kendi alanında usta isimler yer alacak.
26 Temmuz akşamı sahne alacak Shantel’i, 7 Ağustos’ta Hollanda çıkışlı TootArd, 24 Ağustos’ta flamenkonun yaşayan efsanelerinden Capullo de Jerez, yine İspanya’nın yükselen isimlerinden Angeles Toledano, Uruguay’ın efsane tangocularından Nelson Pino da konser verecek.
17 FİLM GÖSTERİLECEK
Film gösterimleri kapsamında 17 film, Charlie Chaplin’in sessiz klasiklerinden 1925 yapımı Altına Hücum ile başlayacak. Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar, Kızıl Gökyüzü, Mad Max, Şahane Hayat, Ah Güzel İstanbul, Chico & Rita ise Çarşamba ve Pazar akşamları saat 21.00’da izlenecek başlıca filmler.
İki ay boyunca yaklaşık 60 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kalamış Yaz Festivali 10 Eylül akşamı düzenlenecek Münir Nurettin Selçuk gecesiyle son bulacak.
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