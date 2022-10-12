Yazar Ahmet Ümit’ten yeni kitap: Bir Aşk Masalı

Yazar Ahmet Ümit'in yeni kitabı Bir Aşk Masalı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.
Bir Aşk Masalı; beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.
Ümit yeni kitabı Bir Aşk Masalı’nı imzalamak için okurlarıyla da buluşuyor. Ümit, ilk imza gününü 15 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde yapacak.
ÜMİT’İN İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ PROGRAMI
15 Mayıs 2022 Pazar, Kocaeli Fuarı saat: 14:00, imza
17 Mayıs 2022 Salı, Hatay Kitap Fuarı, saat: 16:00, söyleşi
18 Mayıs Çarşamba, Niğde Kitap Fuarı, saat: 14:00, imza
19 Mayıs Perşembe, Kırşehir Kitap Fuarı, saat: 15:00, imza
21 Mayıs Cumartesi, Adıyaman Kitap Fuarı, saat: 14:00, imza
26 Mayıs Perşembe, Bağcılar, saat: 16:00, imza
4 Haziran Cumartesi, Kartal İstMarina AVM Kitap Fuarı, saat:15:00, imza
5 Haziran Pazar, Lüleburgaz 39 Burda AVM Kitap Fuarı, saat:15:00, imza