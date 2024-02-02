Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

TAZİYE MESAJLARI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:



"Ülkemiz fikir ve edebiyatının çok müstesna bir ismini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin de sahibi olan ustaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı, fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. 'Aslolan helalleşmek olmalıdır' demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun."

