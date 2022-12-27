Yazar Erol Kılınç vefat etti

Ötüken Neşriyat, sosyal medya hesaplarından, Kılınç'ın vefatını "Büyüğümüz, genel yayın yönetmenimiz, mesai arkadaşımız, ülküdaşımız Erol Kılınç'ı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.



Kılınç'ın cenazesi, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çavuşbaşı Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

EROL KILINÇ KİMDİR?



Konya'da 1945'te dünyaya gelen Kılınç, 1949'da ailesiyle Aydın'ın Söke ilçesine yerleşti. Söke Kemalpaşa İlkokulunu bitiren Kılınç, Aydın ve Denizli liselerinde eğitim aldı.



Kılınç, 1967'de Aydın Çine'de noter katibi, Söke'de noter başkatibi olarak çalıştı. Aynı dönemde Söke'de Türkçüler Derneği 2. Başkanlığı ve Komünizmle Mücadele Derneği Şube 2. Başkanlığı görevlerinde bulundu.



Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin Söke teşkilatı kurucuları arasında yer alan Erol Kılınç, 2 yıl boyunca Özü Sözü Gerçek gazetesini çıkardı. Kılınç, 1967'de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne, 3 yıl okuduktan sonra ara verdi. 1971'de de Tarih Bölümü'ne geçen Kılınç, buradan 1975'te mezun oldu.



Usta yayıncı, 1968-1969'da İstanbul'da yayımlanan Milli Hareket dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Kılınç, bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ülkü Ocağının kurucuları arasında bulundu.



Erol Kılınç, 1967-1971'de İstanbul Ülkü Ocakları Birliğinin kurucu başkan yardımcılığını yaptı. Osman Bahadır'dan sonra da başkanlığa getirildi.



Kutluğ Yayınları'nı 1971'de kuran Kılınç, 1977'nin sonuna kadar burada yöneticilik ve editörlük yaptı. Kılınç'ın, Devlet, Milli Hareket, Türk Yurdu dergilerinde makaleleri yayımlandı.



Erol Kılınç, 1975-1976'da Recep Haşatlı'nın başkanı olduğu MHP İstanbul İl Yönetiminin sekreterliği yaptı. 4 çocuk babası Kılınç, 1978'de başladığı Ötüken Neşriyat'ın uzun yıllar yöneticiliğini üstlendi.