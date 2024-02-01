Yazar Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Gülgün Feyman ise Mario Levi'nin vefatını bir kayıp olarak görmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bundan sonra onun Türkçe konusundaki düşüncelerini, edebiyata ilişkin düşüncelerini bir eğitmen olarak verdiği mesajları yaşatmak gerekiyor. Mario Levi 'Benim en derin ülkem Türkçedir' diyen bir insandı. Dilimize sahip çıkmış bir insan. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim. Ön yargılardan arınalım. İçimizdeki o derinliği hissederek yaşayalım. Mario, sadece Türkiye için değil dünya için bir değerdir."



Edilen duaların ardından Levi'nin cenazesi Acıbadem Musevi Mezarlığı'na defnedildi.



MARIO LEVI KİMDİR?



Mario Levi, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.