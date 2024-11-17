Yazar Necati Mert hayatını kaybetti (Necati Mert kimdir?)

NECATİ MERT KİMDİR?



Necati Mert 1945 Adapazarı doğumlu. Mert öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. İlk yazısı olan Mustafa'nın Karesi adlı öyküsü 1972 yılında Yansıma dergisinde yayımlandı. Bunu aynı dergide ve daha sonra Sanat ve Toplum, Sosyalist Kültür Ansiklopedisi, Yazko Somut, Karşı, Yaba Öykü, Sakarya Ekonomi, Yeni Biçem, Düşlem, Üçüncü Öyküler, E, Kırklar gibi yayınlarda çıkan başka öykülerle, deneme, inceleme ve eleştiriler izledi. Ayrıca Çarksuyu adlı aylık siyasi haber-yorum, araştırma ve reklam gazetesi çıkardı (Ocak 1996-Mayıs 1996). Burada ve Adapazarı'ndaki kimi yayın organlarında köşe yazarlığı yaptı. Halen Hece ile Hece Öykü adlı dergilerde sürekli yazmaktadır. "Zamansız"da topladığı öyküleriyle Türkiye Yazarlar Birliği Büyük Hikâye ödülü almıştır. Ayrıca 2012 yılında Sakarya Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilmiş, yine Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Edebiyatında Sakarya sempozyumuna onur konuğu olarak katılmış ve adına bir oturum düzenlenmiştir.



Necati Mert Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve P.E.N. Yazarlar Derneği üyesidir.