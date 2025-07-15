Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Pınar Kür, hayatını kaybetti. Acı haberi Yekta Kopan duyurdu.

Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Yarın Yarın, Asılacak Kadın, Bir Cinayetin Romanı, Bitmeyen Aşk gibi eserleriyle tanınan , 82 yaşında hayatını kaybetti.

"EDEBİYATIMIZIN BÜYÜK KAYBI"

Acı haberi Yekta Kopan duyurdu. Yekta Kopan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak."

Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti - 1

PINAR KÜR KİMDİR?

1943’te Bursa’da doğan , öğrenimini Fransa ve ABD’de tamamladı. Yıllarca üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Birçok roman ve çeviriye imza atan Kür; "Asılacak Kadın", "Akışı Olmayan Sular" ve "Bir Cinayet Romanı" gibi eserleriyle tanınıyor.

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