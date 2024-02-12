Yazar Üstün İnanç, 87 yaşında vefat etti.

İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek, "Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı." dedi.



87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.



ÜSTÜN İNANÇ KİMDİR?

Gazeteci, yazar, senarist, aktör. 6 Ocak 1937 tarihinde İstanbul’da doğdu. Temel eğitimini Nahiye Müdürü olan babası Hasan Fehmi Bey’in görevi dolayısıyla bulunduğu İzmir’in Kirazlı ilçesinde tamamladı. Üstün İnanç, daha sonra İstanbul’a geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra girdiği Basın Yayın ve Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.



İlk yazıları Yelken, Durum, Sanatkâr ve Büyük Doğu dergilerinde yayımlandı. Daha sonra başka dergilerde de göründü. 1956 yılında Tercüman gazetesinde stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı. Bâbıâli’de Sabah, Bugün, Hergün, Son Havadis, Tercüman, Zaman ve Yeni İstanbul gazetelerinde çalıştı. Babıâli’de Sabah gazetesi ile diğer birçok gazetede üst düzey yöneticilik yaptı ve fıkra muharriri olarak okuyucularına hitap etti. Çağrı Reklam Ajansı’nı kurdu ve Genel Müdürü oldu.



Üstün İnanç, ilerleyen yıllarda tiyatro ve sinema eserlerine de yöneldi. Sinema dünyasına yönetmen Erdoğan Tokatlı ile başladı. Asistanlığını yaptı ve Son Kuşlar filminin senaryo grubunda yer aldı. Edebiyat ve sinema dünyasından Kemal Tahir, Tarık Buğra, Metin Erksan, Ayşe Şasa, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Yücel Çakmaklı ile dostluğu vardı. Kendisini “Büyük Doğucu” olarak kabul eden yazar, üstat Necip Fazıl Kısakürek’in yakınında bulundu, onunla sık sık görüştü. Meşhur Marmara Kıraathanesi’nin en sıkı müdavimlerinden oldu. 1977 yılında MTTB’de “Milli Sinema Açık Oturumu”nu yönetti. Bu önemli toplantıya o dönemin sinema ustalarından Halit Refiğ, Salih Diriklik, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Yücel Çakmaklı ve Ayşe Şasa konuşmacı olarak katıldı.



Necip Fazıl Kısakürek’in eseri Sultan Abdülhamid Han’a prolog yazdı. Eser, 1967-1969 yılları arasında Türkiye’nin birçok şehrinde ve ilçesinde 519 defa sahnelendi. Ergun Göze’nin kaleme aldığı “Çar Tabancası”nda ‘Çar’ rolünü oynadı. Yalçın Akçay’ın yönettiği oyunda başrolde Şeyh Şâmil’i Abdullah Kars temsil ediyordu. Oyun Anadolu’da turneye çıktı, birçok yerde ilgiyle seyredildi.



Üstün İnanç’ın Yalnız Değilsiniz adlı romanından Mesut Uçakan’ın yönettiği aynı adlı film, Türkiye genelinde büyük bir ilgi uyandırdı. Bu filmin senaryosunu da kendisi kaleme aldı. “Kanayan Yara Bosna” filminin senaryosunu yazdı; bir dönem TGRT’de dramaturg olarak çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi kuruculuğunu ve müdürlüğünü yapan Üstün İnanç, ‘oyunculuk’ ve ‘tiyatro yazarlığı’ bölümlerinde hocalık yaptı ve genç tiyatrocuları yetiştirdi. Bütün eserleri Mihrabad Yayınları tarafından neşredilecek olan Üstün İnanç’ın ilk olarak Yalnız Değilsiniz, Ayıp Uşakları ve Bir Kimlik Lütfen isimli nehir romanları yayımlanıyor. Tiyatro eserleri de toplu olarak yayımlanacak olan yazar, kültür, sanat ve edebiyat dünyasından tanıdığı şahsiyetlerle ilgili hatıralarını kaleme alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Harun Yöndem’in takdim ettiği “Zamanın Ruhu” başlıklı aylık kültür sohbetleri uzun yıllardan beri Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde büyük ilgi görüyor.

İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyeliği de yapan yazar, İstanbul Fatih Çırçır’da oturuyor. Meryem Hanım’la evli olan Üstün İnanç’ın Ertuğrul (d. 1976) ve Emre (d. 1982) adlı iki oğlu bulunuyor. Sevilen ve sayılan bir münevver olan Üstün İnanç hakkında Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği, 29 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da bir saygı toplantısı düzenledi. Kendisine, 2011 ESKADER Üstün Hizmet Ödülü, 2012 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, 2013 Türkiye Yazarlar Birliği Necip Fazıl Kısakürek Ödülü ve TBMM Kültüre Hizmet Ödülü verildi.