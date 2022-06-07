Yazar Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gören Mevlana İdris Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.



Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Merhum yazarın diğer kardeşi İskender Zengin, Kahramanmaraş da çok üzgün olduklarını dile getirdi.

"12 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU"



Kardeşinin Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından olduğunu ifade eden Zengin, şöyle konuştu:



"12 gündür tedavi görüyordu. Rahatsızlığı ise kalpte 4 damarı değişmişti. Bunun akabinde de böbrekte sıkıntılar meydana geldi. 12 gündür uyutuluyordu, son 2 gündür de normal düzene binmişti. Tüm yaşam destek cihazlarından 2 gündür kurtulmuştu. Dün ziyaret etmiştim kendisini, gerçekten iyiydi. Gece yarısı 3.30 sularında hastane yetkililerinden arandık ve hastaneye gelmemiz söylendi. Bu süreçte de vefat haberini aldık."