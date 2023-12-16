Yazar Ahmet Ümit, Alman Arkeoloji Enstitüsünden üye beratı aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümit, "Bir edebiyatçı olarak bilim insanları tarafından ödüllendirmek benim için çok büyük bir onur. Umarım zengin tarihimize ve muhteşem arkeolojik alanlarımıza daha fazla sahip çıkarız. Çünkü geçmişine sahip çıkmayanlar, bugünlerine de sahip çıkamaz." ifadelerini kullandı.



Ümit 2006'da, Türk Eski Çağ Enstitüsü tarafından "Patasana" ve "Ninata'nın Bileziği" adlı eserleriyle arkeolog beratıyla ödüllendirilmişti.