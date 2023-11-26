Yazarlar 13. Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kendi kaleme aldığı Ben Bu Şehre Aşığım ve İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet kitaplarını imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, fuarı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sorumlu gölge kabine üyesi Baran Bozoğlu’na İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet kitabını imzalayarak hediye etti. Fuarda genç yazarlardan Mehmet Buğra Yüksek, Başkan Muhittin Böcek ile bir araya gelerek Ödipal Mühendis adlı kitabını hediye etti. Başkan Muhittin Böcek, 13. Antalya Kitap Fuarı’na katılan yazarların stantlarını ziyaret ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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