Yazarlar 13. Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşuyor

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 13. Antalya Kitap Fuarı’nın ikinci gününde Antalyalı vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. İki gündür Antalya’da etkili olan yağışlı havaya rağmen kitapseverler Antalya Kitap Fuarı’na akın etti. Kitap fuarında sevdikleri yazarları görmek, kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlar yağışlı havaya aldırış etmeden fuarı ziyaret ediyor.
YAZARLAR AKIN ETTİ
13. Antalya Kitap Fuarı’nın ikinci gününde yayımladığı biyografik eserleri ve romanlarıyla ünlü Ayşe Kulin, yazarlar Mete Yarar, Feyza Altun, İrfan Değirmenci, Sibel Uzun, Recai Çakır, Ahmet Hür, Ahmet Telli, Burcu Bahar, Tunç Balaban gibi birbirinden ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu. Yazarlar söyleşilerinde okurlarının sorularını yanıtlayarak, kitaplarını imzaladı. Fuarda ayrıca Erkan Kolbaşı, Prof. Dr. Barış Doster, Murat Dağdeviren, Abdullah Kök, Oğuzhan Karaburgu da sevenleriyle bir araya geldi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kendi kaleme aldığı Ben Bu Şehre Aşığım ve İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet kitaplarını imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, fuarı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sorumlu gölge kabine üyesi Baran Bozoğlu’na İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet kitabını imzalayarak hediye etti. Fuarda genç yazarlardan Mehmet Buğra Yüksek, Başkan Muhittin Böcek ile bir araya gelerek Ödipal Mühendis adlı kitabını hediye etti. Başkan Muhittin Böcek, 13. Antalya Kitap Fuarı’na katılan yazarların stantlarını ziyaret ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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