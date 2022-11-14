Yellowstone'un devam dizisi 1923'ten ilk görsel

Beşinci sezonula ekrana dönmeye hazırlanan 'Yellowstone' dizisinin spinoff'u '1923'ten ilk görsel yayınlandı. Vanity Fair'in paylaştığı görselde, başrollerdeki Harrison Ford ve Helen Mirren görülüyor. İkili, dizide Dutton Ailesi'ne hayat veriyor.

Taylor Sheridan'ın yaratıcısı olduğu 1923; 'Yellowstone'daki Kevin Costner'ın ikonik karakteri John Dutton'ın Montana'daki imparatorluğunu korumaya çalışmasından bir asır öncesini anlatıyor. 1923, ikinci ve üçüncü nesil Duttonlar'dan Jacob Dutton ve eşi Cara'yı odağına alıyor. Çift, Yellowstone çiftliğini yönetirken; salgın, tarihi kuraklık ve yaklaşan Büyük Buhran tehdidi gibi çağın zorluklarıyla yüzleşmek zorundadır. Bu arada ailenin Montana'daki varlığı da büyük risk altındadır.

Dizinin kadrosunda Harrison Ford ve Helen Mirren'ın yanı sıra Jerome Flynn, Robert Patrick, Marley Shelton, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Brian Geraghty, Julia Schlaepfer, Brandon Sklenar gibi isimler yer alıyor. Yellowstone'un 1883'ün ardından ikinci spinoff'u olan 1923, Aralık ayında yayınlanacak.