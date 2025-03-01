Yemen türküsü gerçekten Muş'a mı ait? Türk halk müziği sanatçısı belgelerle konuştu

Türk halk müziği sanatçısı ve araştırmacı-yazar Aygün Çam, Elazığ türkülerine yönelik yaptığı derleme ve araştırma çalışmalarında önemli bir ayrıntıya ulaştı. Çam, TRT repertuvarında Muş yöresine ait olarak geçen "Yemen türküsünün'', aslında Elazığ'ın Harput yöresine ait olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

"Türkü, 1905 yılında Elazığ'da Yemen'e giden redif alaylarının söylediği bir ağıttır" diyen Çam, "Bu eserin Elazığ'da yazıldığı ve söylendiği, yerel kaynaklarda açıkça kayıtlıdır. Ancak TRT repertuvarında türkünün 1944 yılında Muzaffer Sarısözen tarafından derlendiği, kaynak kişinin Duriye Keskin olduğu ve yörenin Muş olarak geçtiği bilgisi yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları kapsamlı araştırmalar sonucu önemli belgelere ulaştıklarını belirten Çam, konuyla ilgili en eski resmi belgenin 1936 yılında Elazığ Valiliği tarafından yayımlanan ‘Elaziz Halk Türküleri ve Oyunları' adlı kitap olduğunu vurguladı. 50 tane Elazığ yöresine ait türkünün yer aldığı eserin Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde yer aldığını söyleyen Çam, Yemen türküsünün de bu eserde yer aldığını belirterek, "Eser için kaynak kişi olarak Hafız Osman Öge gösterilmiş, derlemeyi Elazığ Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi yapmış ve Vasfi Akyol notaya almıştır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bu kitabın Türkiye Cumhuriyeti Maarif Derleme Müdürlüğünün logosunu taşıdığını belirten Çam, bunun da eserin Elazığ'da resmi olarak derlendiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ Halkevi ziyaretinde, Hafız Osman Öge'nin Atatürk'ün sevdiği türkülerden biri olan "Aş Yedim Dilim Yandı" eserinin ardından "Yemen türküsünü'' seslendirdiğini anlatan Çam, "Bu bile türkünün Harput ezgisi olduğunu kanıtlayan tarihi bir detaydır" dedi.