Yeni Açlık Oyunları filmi geliyor: Başrol oyuncuları belli oldu

Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan Açlık Oyunları filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Hasatta Gündoğumu) olacak.



Filmde Genç Haymitch Abernathy karakterine Joseph Zada hayat verecek. Lenore Dove Baird rolünü ise Whitney Peak canlandıracak.



Film, Katniss Everdeen’in arenaya çıkışından 24 yıl öncesine odaklanıyor. Filmde Haymitch karakterinin gençlik yılları derinlemesine işlenecek. Ateşi Yakalamak filminden itibaren seri filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Francis Lawrence, yeni Açlık Oyunları filminin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin senaryosu ise Billy Ray'e emanet.

Filmin 20 Kasım 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.