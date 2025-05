Yeni Açlık Oyunları filmi geliyor: Ralph Fiennes kadroda

Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan Açlık Oyunları filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Hasatta Gündoğumu) olacak.

Variety'nin haberine göre; hazırlıkları devam eden filme usta oyuncu Ralph Fiennes dahil oldu. Fiennes, filmde Başkan Snow karakterine hayat verecek.