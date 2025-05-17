Yeni Açlık Oyunları filmi geliyor: Ralph Fiennes kadroda
Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping merakla bekleniyor. Hazırlıkları devam eden filme usta oyuncu Ralph Fiennes dahil oldu.
Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan Açlık Oyunları filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Hasatta Gündoğumu) olacak.
Variety'nin haberine göre; hazırlıkları devam eden filme usta oyuncu Ralph Fiennes dahil oldu. Fiennes, filmde Başkan Snow karakterine hayat verecek.
Öte yandan filmde Genç Haymitch Abernathy karakterine Joseph Zada hayat verirken; Lenore Dove Baird rolünü ise Whitney Peak canlandıracak.
Film, Katniss Everdeen’in arenaya çıkışından 24 yıl öncesine odaklanıyor. Filmde Haymitch karakterinin gençlik yılları derinlemesine işlenecek. Ateşi Yakalamak filminden itibaren seri filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Francis Lawrence, yeni Açlık Oyunları filminin yönetmenliğini üstlenecek.
20 Kasım 2026’da vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu ise Billy Ray kaleme alıyor.
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