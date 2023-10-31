Yeni Açlık Oyunları filmi The Ballad of Songbirds and Snakes Hollywood grevinden etkilenmeyecek

Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan Açlık Oyunları üçlemesine bir yenisi daha ekleniyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Ballad of Songbirds and Snakes için Francis Lawrence yönetmen koltuğuna geri dönerken filmin başrollerini Rachel Zegler, Peter Dinklage, Hunter Schafer ve Viola Davis paylaşıyor. Film 17 Kasım'da vizyona girecek.
İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin Hollywood grevinden etkilenmeyeceği duyuruldu.
GREV DEVAM EDİYOR
Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınması üzerine görüşmelerin hala devam ettiği bildirilmişti.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
SAG-AFTRA, The Ballad of Songbirds and Snakes filminin bu yasaklardan "geçici bir izin" sayesinde etkilenmeyeceğini duyurdu. Bu sayede, başrol oyuncuları filmin tanıtımını özgürce yapabilecek.
Daha önce Priscilla, The Iron Claw ve Ferrari gibi filmlere de benzer izinler verilmişti.
FİLMİN KONUSU
The Ballad of Songbirds and Snakes, Panem'in zalim başkanı olarak tanınan Coriolanus Snow'un gençliğini anlatacak. Genç Snow'un 10. Açlık Oyunları sırasında 12. bölgeden yoksul bir kız olan Lucy Gray'e akıl hocalığı yapmasını izleyeceğimiz filmde Snow ailesinin dağılışı anlatılacak.
Açlık Oyunları serisinin ilk filmi 2012 yılında vizyona girmişti. Başrollerini Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün üstlendiği seri, 2014 yılında iki bölüm olarak yayınlanan 'Açlık Oyunları: Alaycı Kuş' ile son buldu
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