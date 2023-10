Yeni Açlık Oyunları filmi The Ballad of Songbirds and Snakes Hollywood grevinden etkilenmeyecek

Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan Açlık Oyunları üçlemesine bir yenisi daha ekleniyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Ballad of Songbirds and Snakes için Francis Lawrence yönetmen koltuğuna geri dönerken filmin başrollerini Rachel Zegler, Peter Dinklage, Hunter Schafer ve Viola Davis paylaşıyor. Film 17 Kasım'da vizyona girecek.



İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin Hollywood grevinden etkilenmeyeceği duyuruldu.