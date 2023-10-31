Yeni Açlık Oyunları filmi The Ballad of Songbirds and Snakes Hollywood grevinden etkilenmeyecek

GREV DEVAM EDİYOR

Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınması üzerine görüşmelerin hala devam ettiği bildirilmişti.

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

SAG-AFTRA, The Ballad of Songbirds and Snakes filminin bu yasaklardan "geçici bir izin" sayesinde etkilenmeyeceğini duyurdu. Bu sayede, başrol oyuncuları filmin tanıtımını özgürce yapabilecek.

Daha önce Priscilla, The Iron Claw ve Ferrari gibi filmlere de benzer izinler verilmişti.