Yeni Batman filminin yönetmeni belli oldu

Yeni DC evreninde yer alacak "Brave and the Bold" filminin yönetmeni belli oldu. “O” ve “The Flash” yönetmeni Andy Muschietti, Warner Bros. Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni olacak.
"Brave and the Bold", yeni DC evreninde geçen ilk Batman filmi olacak. James Gunn, filmin Grant Morrison'ın kaleme aldığı çizgi roman serisinden uyarlanacağını açıkladı. Robin karakteri, 1997 yapımı "Batman & Robin" filminden sonra ilk kez bu filmde izleyiciyle buluşacak..
Öte yandan yeni Superman filmi için görüşmeler devam ediyor. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı. Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturacak.
Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yaptı. Deadline'ın haberine göre, Superman rolü için 3 isim düşünülüyor: David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult.
"Mad Max: Fury Road" ve "The Menu" filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Nicolas Hoult'ın hem Superman hem de Lex Luthor için düşünüldüğü belirtiliyor.
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