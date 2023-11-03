Yeni bir Prison Break dizisi geliyor

Bir döneme damgasını vuran Prison Break dizisi yeniden çekiliyor. Hulu kanalı, aynı evrende geçecek olan dizinin farklı karakterlere odaklanacağını duyurdu. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.
2005-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen dizi, 2017 yılında ekstra bir sezonla ekranlara gelmişti. Michael Scofield karakterini canlandıran Wentworth Miller ise dizinin devamının gelmeyeceği duyurmuştu.
Dizinin başrollerinde yer alan Wentworth Miller’ın canlandırdığı Michael Scofield ve Dominic Purcell’in canlandırdığı Lincoln Burrows karakterlerinin diziye geri dönmesi beklenmiyor.
Televizyon tarihinin en önemli hapishane maceralarından birisini konu alan Prison Break, ülkemizde Büyük Kaçış adıyla yayınlanıyordu.
PRISON BREAK HAKKINDA
2005 yılında yayınlanan Prison Break, işlemediği bir suç yüzünden ölüm cezasına çarptırılan Lincoln Burrows’u ve onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Michael Scofield’ı konu alıyor.
Dizinin kadrosunda Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein, Robert Knepper, Rockmond Dunbar, Marshall Allman, Wade Williams, Inbar Lavi, Mark Feuerstein ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat