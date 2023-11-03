Yeni bir Prison Break dizisi geliyor

Bir döneme damgasını vuran Prison Break dizisi yeniden çekiliyor. Hulu kanalı, aynı evrende geçecek olan dizinin farklı karakterlere odaklanacağını duyurdu. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.

2005-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen dizi, 2017 yılında ekstra bir sezonla ekranlara gelmişti. Michael Scofield karakterini canlandıran Wentworth Miller ise dizinin devamının gelmeyeceği duyurmuştu.