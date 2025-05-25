Yeni Dan Brown romanı dizi oluyor

Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi ve Cehennem kitaplarının yazarı Dan Brown yeni kitabı The Secret of Secrets ile gündemde. Deadline'ın haberine göre, birçok eseri beyazperdeye uyarlanan yazarın yeni romanı da izleyiciyle buluşacak. Netflix, kitabın haklarını satın aldı.

Dizi sorumlusu ise Lost, Jack Ryan ve Locke and Key gibi yapımlara imza atan Carlton Cuse olacak. Dizinin adı ise henüz belli değil. Robert Langdon'ın yeni maceralarını konu alacak olan dizi, kitap serisinin altıncı kitabından uyarlanacak.

Seride şu kitaplar yer alıyor: Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Kayıp Sembol, Cehennem ve Başlangıç.

Robert Langdon karakterini usta oyuncu Tom Hanks canlandırmıştı. Dizide Langdon'ı kimin canlandıracağı bilinmiyor.