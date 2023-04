Yeni filmi için Antalya'da olan Henry Cavill'dan set pozları

Son olarak Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Richie, yeni filmi için Antalya'da. Başrollerinde Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" adlı filmin çekimleri başladı.

Yönetmen Ritchie'nin kentteki ikinci filminin büyük bölümü Antalya EXPO botanik parkında ve Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde çekilecek.