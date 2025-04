Yeni Görevimiz Tehlike filmi, serinin en uzun yapımı olacak

Serinin sekizinci filminin Cannes Film Festivali'nde gösterileceği açıklandı. Film, 14 Mayıs'ta festivalde gösterilecek. Yapım şirketi Paramount Pictures, serinin son filminin süresini açıkladı. Mission: Impossible – Final Reckoning' in uzunluğu 2 saat 49 dakika olarak açıklandı. Bir önceki Görevimiz Tehlike filminin (Mission: Impossible – Dead Reckoning) süresi ise 2 saat 43 dakika idi. Böylece, son Görevimiz Tehlike filmi serinin en uzun filmi olacak. NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? Mission: Impossible - The Final Reckoning adlı film, 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek. İlk kez Görevimiz Tehlike: Fallout filminde rol alan Angela Bassett'in, CIA Direktörü Erika Sloane olarak geri dönecek. Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 8 KONUSU



"Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.



Bir önceki filmin sonunda felaketle sonuçlanan bir tren kazasından kurtulduktan sonra Ethan, The Entity'nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını fark eder, ancak Ethan'ın geçmişinden gellen Gabriel (Esai Morales) adında bir düşman da peşindedir.