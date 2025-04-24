Yeni Görevimiz Tehlike filmi, serinin en uzun yapımı olacak

Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, serinin son filmi için yeniden "Ethan Hunt" oldu.

Serinin sekizinci filminin Cannes Film Festivali'nde gösterileceği açıklandı. Film, 14 Mayıs'ta festivalde gösterilecek. Yapım şirketi Paramount Pictures, serinin son filminin süresini açıkladı.



Mission: Impossible – Final Reckoning'in uzunluğu 2 saat 49 dakika olarak açıklandı. Bir önceki Görevimiz Tehlike filminin (Mission: Impossible – Dead Reckoning) süresi ise 2 saat 43 dakika idi.



Böylece, son Görevimiz Tehlike filmi serinin en uzun filmi olacak.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Mission: Impossible - The Final Reckoning adlı film, 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek.



İlk kez Görevimiz Tehlike: Fallout filminde rol alan Angela Bassett'in, CIA Direktörü Erika Sloane olarak geri dönecek. Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

