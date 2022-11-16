 Yeni Harry Potter filmi geliyor: Albus Severus Potter'ın maceralarını anlatacak | N-Life

Yeni Harry Potter filmi geliyor: Albus Severus Potter'ın maceralarını anlatacak

Warner Bros. Harry Potter evreninde geçen ve Albus Severus Potter'ın maceralarını anlatan Lanetli Çocuk tiyatro oyununu film olarak beyazperdeye aktaracak.

Yeni Harry Potter filmi geliyor: Albus Severus Potter'ın maceralarını anlatacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Harry Potter serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendiren Leslie Phillips hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendiren Leslie Phillips hayatını kaybetti

Warner Bros. Discovery’nin CEO’su David Zaslav, ellerindeki en büyük markalardan birisi olan Harry Potter’ı yeniden canlandırmak için planlar yapıyor.

İddialara göre Harry Potter evreninde geçen ve Albus Severus Potter'ın maceralarını anlatan Lanetli Çocuk tiyatro oyununu film olarak beyazperdeye aktarılacak.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk oyunu, son kitapta ve filmlerde yaşanan olaylardan tam 15 yıl sonrasını konu alıyordu.

Zaslav, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda uzun yıllardır bir Harry Potter filmi yapmadıklarını belirtmiş ve hayranlardan özür dileyerek bu seriyi yeniden canlandırmak istediğini dile getirmişti.

HARRY POTTER'IN DÜNYASINA GİRİŞ

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Sanat
  • N-Life
  • N-Life Kültür&Sanat

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...