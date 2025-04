Yeni James Bond, en genç "007" olabilir

DAHA GENÇ OLABİLİR

The Sun'ın haberine göre, Amazon yeni James Bond filmlerinde format değişikliğine gidecek. Yeni 007'nin genç olacağı, filmin 1950'li veya 1960'lı yıllarda geçeceği iddia edildi.



The Sun'a konuşan bir kaynak, Daniel Craig'in No Time to Die filmindeki ölümüne atıfta bulunarak şunları söyledi: "Ne kadar sansasyonel olsa da ölümü, hayranların zihninde hala taze... Bunun olmadığını iddia edemezler. Bu yüzden farklı bir çağda yaşayan daha genç bir adam arıyorlar."

Craig'in yerine geçecek yeni bir Bond arayışı ise sürüyor. İddialara göre, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson ve James Norton gibi isimler artık aday listesinde yer almıyor. David Heyman ve Amy Pascal'ın yeni James Bond için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

HİÇ AMERİKALI BİR AKTÖR CANLANDIRMADI



Daha önce James Bond karakterini, İngiliz olmayan iki aktör tarafından canlandırıldı: Avustralyalı George Lazenby ve İrlandalı Pierce Brosnan. James Bond karakterini daha önce hiç Amerikalı bir aktör canlandırmadı.



Ian Fleming'in romanlarına göre, Bond karakterinin babası İskoç, annesi ise İsviçreli.

BOND FİLMLERİNİN HİKAYESİ



Ian Fleming romanlarından uyarlanan Bond filmleri, 1962'de Albert "Cubby" Broccoli tarafından ilk kez beyazperdeye aktarıldı. Cubby Broccoli, ortak yapımcı Harry Saltzman ile ikonik seriyi başlattı ve Wilson 1985 yapımı A View to a Kill filmine yapım ortağı olarak dahil oldu. Barbara Broccoli, 1995 yapımı GoldenEye filminin yapımcılığını babasından devraldı ve Wilson ile çalışmaya başladı ve ikili o zamandan beri seriyi kontrol ediyor. Son Bond filmi No Time to Die 4 yıl önce sinemaseverlerle buluşmuştu.