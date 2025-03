"Yeni James Bond İngiliz olmalı!" Pierce Brosnan'dan dikkat çeken açıklama

HİÇ AMERİKALI BİR AKTÖR CANLANDIRMADI



Daha önce James Bond karakteri, İngiliz olmayan iki aktör tarafından canlandırıldı: Avustralyalı George Lazenby ve İrlandalı Pierce Brosnan. James Bond karakterini daha önce hiç Amerikalı bir aktör canlandırmadı.



Ian Fleming'in romanlarına göre, Bond karakterinin babası İskoç, annesi ise İsviçreli.



BOND FİLMLERİNİN HİKAYESİ

Ian Fleming romanlarından uyarlanan Bond filmleri, 1962'de Albert "Cubby" Broccoli tarafından ilk kez beyazperdeye aktarıldı. Cubby Broccoli, ortak yapımcı Harry Saltzman ile ikonik seriyi başlattı ve Wilson 1985 yapımı A View to a Kill filmine yapım ortağı olarak dahil oldu. Barbara Broccoli, 1995 yapımı GoldenEye filminin yapımcılığını babasından devraldı ve Wilson ile çalışmaya başladı ve ikili o zamandan beri seriyi kontrol ediyor. Son Bond filmi No Time to Die 4 yıl önce sinemaseverlerle buluşmuştu.

BOND KİM OLACAK?



1995 yılında Golden Eye filmiyle James Bond karakterini ilk kez canlandıran Pierce Brosnan son olarak 2002'de Die Another Day filminde rol aldı. Ardından Daniel Craig, ikonik rolü devraldı. Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği biliniyor.

Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O’Connor, Jonathan Bailey, Regé-Jean Page ve Henry Golding adaylar arasında. Yeni Bond'un kadın olabileceği de iddialar arasında. Gugu Mbatha-Raw,Tilda Swinton'ın yeni Bond olabileceği düşünülüyor.