Yeni James Bond kim olacak? Pierce Brosnan'dan Aaron Taylor-Johnson'a destek

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından yeni 007'nin kim olacağı uzun süredir merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni Bond için arayış sürerken James Norton, Aaron Taylor-Johnson ve Theo James, aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

İngiliz ajan James Bond karakterini daha önce dört kez canlandıran Pierce Brosnan ise konuyla ilgili görüş belirtti.

Yahoo Entertainment'a konuşan usta oyuncu, Aaron Taylor-Johnson'a destek verdi.

Brosnan, "Bence çok iyi olur. Uzun zaman önce çektiğim En İyisi adlı filmde ona rol vermiştim. Aslında 'en iyiyi' oynayan oydu. Bu genç adam sete geldiğinde adeta sahnenin enerjisini ele geçirdi. Tutkusu ve dinamizmiyle tüm alanı doldurdu. Bu rolü isterse, hak ederse ve alırsa, harika bir Bond olur" ifadelerini kullandı.