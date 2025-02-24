Yeni Kaptan Amerika filmi yine zirvede (21-23 Şubat 2025 ABD Gişesi)
ABD gişe rakamları belli oldu. Başrollerinde Harrison Ford ile Anthony Mackie'nin yer aldığı Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya bu hafta da gişenin zirvesine yerleşti. İşte 21-23 Şubat hafta sonu gişe rakamları...
1. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya - 28 milyon dolar
Julius Onah’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Mackie’nin hayat verdiği Sam Wilson karakteri kendini uluslararası bir felaketi çözmeye çalışırken buluyor.
2. The Monkey - 14 milyon dolar
Efsanevi korku yazarı Stephen King'in 1980 tarihli kısa öyküsü Maymun'dan (The Monkey) aynı adla uyarlanan filmde Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood gibi yıldız isimler rol alıyor. Film, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığı ikiz kardeşlerin başına gelen olaylara odaklanıyor.
3. Ayı Paddington Peru'da - 6,5 milyon dolar
Paddington serisinin yeni filmi, Ayı Paddington'ın Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini anlatıyor.
4. Köpek Adam - 5, 9 milyon dolar
Sadık bir polis köpeği ve onun polis memuru sahibi, iş başındayken yaralanır. Yapılan çılgınca bir ameliyatla ikisi birleştirilir ve Köpek Adam doğar.
5. Nezha: Mo tong nao hai - 4,4 milyon dolar
16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi" (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan film, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor.
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