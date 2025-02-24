Yeni Kaptan Amerika filmi yine zirvede (21-23 Şubat 2025 ABD Gişesi)

ABD gişe rakamları belli oldu. Başrollerinde Harrison Ford ile Anthony Mackie'nin yer aldığı Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya bu hafta da gişenin zirvesine yerleşti. İşte 21-23 Şubat hafta sonu gişe rakamları...

Yeni Kaptan Amerika filmi yine zirvede (21-23 Şubat 2025 ABD Gişesi)

1. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya - 28 milyon dolar

Julius Onah’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Mackie’nin hayat verdiği Sam Wilson karakteri kendini uluslararası bir felaketi çözmeye çalışırken buluyor.

2. The Monkey - 14 milyon dolar

Efsanevi korku yazarı Stephen King'in 1980 tarihli kısa öyküsü Maymun'dan (The Monkey) aynı adla uyarlanan filmde Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood gibi yıldız isimler rol alıyor. , çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığı ikiz kardeşlerin başına gelen olaylara odaklanıyor.

Yeni Kaptan Amerika filmi yine zirvede (21-23 Şubat 2025 ABD Gişesi) - 1

3. Ayı Paddington Peru'da - 6,5 milyon dolar

Paddington serisinin yeni filmi, Ayı Paddington'ın Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini anlatıyor.

4. Köpek Adam - 5, 9 milyon dolar

Sadık bir polis köpeği ve onun polis memuru sahibi, iş başındayken yaralanır. Yapılan çılgınca bir ameliyatla ikisi birleştirilir ve Köpek Adam doğar.

5. Nezha: Mo tong nao hai - 4,4 milyon dolar

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi" (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan , Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor.

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