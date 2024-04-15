Yeni karınca türüne Harry Potter karakterinin adı verildi

J. K. Rowling'in yedi kitaptan oluşan "Harry Potter" serisi hem kitapları hem de filmleriyle dünyada büyük bir fenoman haline gelmeyi başardı. Serinin ünlü karakteri Lord Voldemort'un adı yeni keşfedilen bir karınca türüne verildi.

Leptanilla voldemort (L. Voldemort) adı verilen karıncanın, ince yapılı, cılız bacaklı, keskin çeneli ve açık renkli bir tür olduğu belirtildi.