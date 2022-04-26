Yeni Marvel filmi Doktor Stange: Çoklu Evren Çılgınlığında Suudi Arabistan'da yasaklandı

Marvel sinema evreninin yeni filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, eşcinsel bir karakter içermesi nedeniyle Suudi Arabistan'da ve diğer birçok Arap ülkesinde gösterime girmeyecek.

Suudi Arabistan, Disney'den talep ettikleri bazı değişikliklerin onaylanmaması nedeniyle filmin krallıkta vizyona girmesine izin vermeyecek.﻿