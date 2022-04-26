Yeni Marvel filmi Doktor Stange: Çoklu Evren Çılgınlığında Suudi Arabistan'da yasaklandı

Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı Marvel'ın son filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında filmi, Suudi Arabistan'da ve bazı Körfez ülkelerinde yasaklandı.

Yeni Marvel filmi Doktor Stange: Çoklu Evren Çılgınlığında Suudi Arabistan'da yasaklandı

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 11:22 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 11:23

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 sinema evreninin yeni filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, eşcinsel bir karakter içermesi nedeniyle Suudi Arabistan'da ve diğer birçok Arap ülkesinde gösterime girmeyecek.

Suudi Arabistan, Disney'den talep ettikleri bazı değişikliklerin onaylanmaması nedeniyle filmin krallıkta vizyona girmesine izin vermeyecek.﻿

12 SANİYE İÇİN YASAK GELDİ

Filmin bir sahnesinde iki annenin yer aldığı 12 saniyelik kısmın filmden çıkarılmasını isteyen Suudi Arabistan'ı reddeden Disney, son zamanlarda filmlerinde LGBTQ karakterlerine yer vermeye başladı.

Eşcinsel bir çiftin yer aldığı Marvel'ın 'Eternals' filmi de sansür talepleri reddedildiği için ülkede vizyona girmemişti.

Doktor Stange: Çoklu Evren Çılgınlığında 5 Mayıs'ta sinemalarda.

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